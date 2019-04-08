確定了！漢光演習5/28花壇戰備道軍機起降

2019-04-08 20:28

〔記者湯世名／彰化報導〕確定了！今年國軍漢光35號演習，確定將於5月28日在國道1號花壇戰備道展開戰機起降演練，備受地方與軍事迷期待，不過，由於戰備道全線地理位置都在秀水鄉境內，引發地方不滿，秀水鄉公所、立委柯呈枋國會辦公室為此將於9日邀集軍方、高速公路局人員開會研商，要求將花壇戰備道正名為「秀水戰備道」，以正視聽。

秀水鄉長林英嘉指出，長2公里餘的花壇戰備道往東是秀水鄉金陵村、陝西村、金興村，最後再與花壇鄉接壤，全境都在秀水鄉境內，「花壇戰備道」名稱卻沿用了數十年，令人匪夷所思，下月28日軍方將再度於這條戰備道實施戰機起降演練，地方高度期待，唯獨對軍方稱其為「花壇戰備道」不滿，認為名不副實。

秀水鄉持續爭取正名「秀水戰備道」

他說，鄉公所為此發起正名運動，將在明天下午與立委柯呈枋國會辦公室於秀水鄉老人文康中心，舉行花壇戰備道正名為「秀水戰備道」會議，包括國防部官員、空軍第三聯隊人員也都將出席會議，會中除了主要討論戰備道正名議題，另外還有軍機起降演練範圍的西側安全圍籬破損嚴重，要求相關單位盡快修補，以免民眾、動物誤闖造成演習危險，此外，國道下方兩側道路也有損壞，有鑑於屆時會有大批民眾前往觀看，為求安全考量，也希望相關單位能重新鋪設柏油路面。

根據維基百科紀錄，國道1號戰備跑道目前共有花壇（彰化員林段）、民雄（嘉義民雄段）、麻豆（台南麻豆段）、仁德（台南仁德段）等4處，戰備跑道均為南、北向各四線車道，路中間通常不設安全島或行道樹，僅設簡易分隔帶，區隔北上及南下的中央分隔島可移除。

花壇戰備道在2007年漢光23號演習期間，就曾舉辦過F-16、幻象2000、IDF經國號等三型主力戰機起降演練，相隔長達12年，這次將再度於同一個地點舉行，也是國道4個戰備道當中，首次再度啟用，令地方與軍事迷高度期待。

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