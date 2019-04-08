宣傳護漁政績 馬英九：我任內用水槍槓日本人

2019-04-08 20:10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台日漁業協定簽署將滿6年，前總統馬英九今到蘇澳區漁會參加感恩餐會，致詞時重提當年年輕時參加過保釣行動，在總統任內還指揮海巡艦艇用水槍跟日本公務船對槓；他還稱，是他任內堅持護漁，才順利簽署「台日漁業協議」。

馬英九指出，2012年的「925保釣」行動，當時海巡署派12艘艦艇護衛58艘漁船前往釣魚台海域，與日本34艘大小艦艇對抗，日本艦艇用跑馬燈、造浪及水砲攻擊，海巡署也不甘示弱用水槍對槓，就是因為堅持護漁，到了隔年順利簽屬台日漁業協議，後來台日兩國漁權糾紛也越來越少。

馬還稱，他大學3年級就參與保釣行動，從馬同學、馬教授到馬總統，更要好好處理釣魚台問題，更何況釣魚台是中華民國領土，沒什麼好辯論。

馬致詞時還不忘暗批蔡政府，指有主權爭議的沖之鳥礁面積僅9平方公尺，相當兩張餐桌面積，但日方卻要求200海浬是他們的專屬經濟海域，影響台灣漁民權益，但蔡政府卻從來沒在這相關議題中，表現的像個政府。

今陪同馬出席餐會的，還有前農委會主委陳保基、副主委沙志一，以及前海巡署長王進旺等人；馬還強調，他雖然已經卸任快3年，但如果有需要，會要求陳保基等人準備資料，準備舉辦研討會，讓國際知道台灣漁民被打壓。

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