愛評網前員工 泣訴街口執行長胡亦嘉非法解雇

2019-04-08 16:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕數名愛評網的前員工在民進黨立委余宛如、台北市議員邱威傑的陪同下於立法院召開記者會，會中指控現任愛評網雇主、街口支付執行長胡亦嘉非法解雇愛評網16位員工。遭解職的前員工在記者會上淚訴，胡亦嘉要求員工處理本身職務以外的事，若不聽話就要解雇，員工一度哽咽表示，「我本身有家庭要養，不知道怎麼辦」。

台北市議員邱威傑在簡報中公布多張胡亦嘉與內部員工的信件往返內容指出，胡亦嘉在3月27日成為愛評網公司代理人，接手公司才4天，4月1日即向內部8名員工發出解職信，以員工過分曠職為由予以解職；邱威傑強調，員工有無曠職應該由僱主負責提出舉證責任，胡亦嘉不僅沒有舉證、也未召開勞資協商會議，還要求員工接手原本不屬於自己業務範圍的工作，甚至要追究員工先前的薪資。

邱威傑說，胡亦嘉並以各種言語恐嚇員工，放話表示若走上訴訟一途，絕對不會讓步；邱威傑強調，「無論胡亦嘉到底會不會採取行動，威嚇的狀況非常明顯」。

民進黨立委余宛如說，員工調職解職，勞基法都有詳細規定，呼籲勞動部及台北市政府介入調查，本案是否有違法情事，並維護勞工合法權益。

勞動部代表強調，雇主要解僱勞工須依勞基法相關規定，無正當理由不得無故解職，此案「並不符合曠工」，且愛評網員工的勞動契約已規定相關的工作內容，雇主不得片面更動勞動契約。

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