國民黨花蓮市代涉案解職 第二選區補選號次出爐

2019-04-08 13:03

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市民代表會副主席、第二選舉區代表楊士弘因案解除職務，花蓮縣選舉委員會將在27日舉辨第二選舉區缺額補選投票，今早進行參選人號次抽籤，一號楊哲灃、二號陳俞雄、三號張東耀、四號歐彥志。

花蓮市選務作業中心指出，花蓮市民代表會第21屆第二選區缺額補選作業，選區包含民有里、民主里、民族里、民生里及民權里，競選活動期間為22日至26日止，投開票時間為27日，該選區設有兩個投開票所，分別在北濱天主堂（原德蕾幼兒園）、花崗國中九年一班等兩處。

抽到一號的楊哲灃（24歲）為前議長楊文值的兒子、花蓮市青年會會員，國民黨提名參選人，這次參選主打「為你做、拚命做、歡喜做」，督促政府確實做好路平、溝通、燈亮、治安零死角，以提升民眾生活品質；二號陳俞雄（58歲）為華登髮型店負責人，訴求鼓勵全民運動、環境保護、樂活健身。

三號張東耀（31歲）為現任民族里長，參選主打「用汗水寫故事，用雙腳拚服務」，希望運用社區在地資源加強培力社區組織，營造社區聯合互助機制；四號歐彥志（31歲）為歐桑深夜食堂負責人，主打「『設計翻轉地方創生』花蓮可以不一樣」，希望以創新觀點與手法，建立城鎮地方品牌，轉化為創造地方生機的資本。

而國民黨籍花蓮市民代表會副主席楊士弘為前議長楊文值堂弟，台灣高等法院判決指出，楊士弘涉嫌從2010到2014年間，與翁姓工程掮客合謀，找尋願配合於得標後支付回扣的廠商，然後由楊提供投標金額訊息參與投標，在從中收取回扣，4年間涉入10起標案回扣。

台灣高等法院1月間依違反採購法、詐欺等10罪判處楊士弘應執行有期徒刑7年10月，但其中9案可上訴最高法院；不過「議會史館更新修繕工程」涉收取16萬7000元回扣案，遭法院依共同犯詐欺罪判處7個月徒刑，法官判決此案不得上訴定讞，楊士弘因此遭解職。

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