提議重組S-2T機隊執行海峽監視任務 綠委：以下駟對上駟

2019-04-08 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕立法院外交及國防委員會上午舉行「國防產業發展條例草案」公聽會 ，針對共機穿越台灣海峽中線事件，民進黨立委鍾佳濱建議，我國可將已除役的S-2T反潛機隊重組為海巡署的海洋監視機，若用無武裝非軍事用途的飛機，對共軍造成軍事壓力，就能以「下駟對上駟」。

鍾佳濱指出，我國主力戰機飛行成本相當高，幻象戰機每小時就需80萬元，而從過去中美軍機碰撞事件來觀察，可以得知中共空軍會主動阻卻無軍事威脅、武裝的飛機，若是能以無武裝、非軍事用途的飛機對中共造成壓力，就能以「下駟對上駟」、「化主動為被動」，以非作戰機具去「扮演國軍」，減輕國軍負擔。

鍾佳濱提到，我國S-2T反潛機隊已退役，若海軍飛行員退下來後，能幫海洋委員會、海巡署駕駛S-2T改裝的海監機到海峽中現甚至是「對面」，讓共軍也面對相同的壓力，讓共軍緊急升空、耗費戰訓成本，這也是從經濟的角度去思考國防產業所發展的軍備。

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