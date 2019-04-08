徵召韓國瑜？ 王金平堅持照提名辦法來

2019-04-08 11:04

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨內跳過初選制度徵召高雄市長韓國瑜出馬選總統的聲浪漸漲，已表態參選總統的前立法院長王金平今天對是否支持徵召韓國瑜，不願表態，強調黨有黨的制度，就依照制度走，在黨中央辦法未訂出來前，每個人都可以盡力衝刺自己的支持。

王金平今早在立法院受訪，對於「吳王會」、「吳朱會」破局，國民黨初選時程可能延後，王表示，延不延後是黨中央決定的，很重要的是到現在為止，對於提名辦法，黨章有規定，依據黨章規定，黨中央要做出所謂提名辦法，辦法還沒有出來，什麼時候出來尊重黨中央。

而對於是否願意表態支持徵召韓國瑜，王金平不願表態，直言「我講過多次了，依照提名辦法來」﹔王指出，一切黨有黨的制度，就依照制度走，黨中央能夠把提名辦法都能夠敲定以後，大家遵照這提名辦法來，現在談什麼都是個人意見。黨中央辦法未訂出來前，每個人都可以盡力衝刺自己的支持。

對於國民黨初選時程卡關，黨內和諧似乎受到破壞，很多人到處放話，對此，王金平認為，也沒有誰對誰直接做什麼攻擊跟衝突，放話則是難免的，「你有一張嘴，他也有一張嘴」，連記者的嘴說出來的話也不一定一樣。

此外，對於大甲鎮瀾宮媽祖南下遶境進香，藍綠政治人物齊聚，王金平在受訪時透露，原本廟方是希望由他在下午3點請媽祖上轎，但後來蔡總統說希望用那時段，最後就由蔡總統請媽祖上轎，廟方就安排他在上午11點15分請媽祖出神龕。

媒體追問，2020是否能「美夢成真」？王金平則說，「我的美夢成真是能夠當選，然後全部為眾生，我的競選過程中和諧，競選過後也是和諧，讓國人團結共同努力拚台灣各方面的發展，我想我的美夢就是這樣。」

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