「認真過、努力做」 柯P到鹿港：希望台灣愈來愈好

2019-04-07 18:33

〔記者張聰秋／鹿港報導〕台北市長柯文哲今天下午到彰化縣鹿港鎮彰濱工業區的台灣護聖宮參拜上香，現場民眾高喊選總統，柯文哲以認真過日子、認真做事情，希望台灣會愈來愈好問候民眾。語意已流露想選總統的企圖心。

柯文哲應台灣玻璃館董事長林肇睢邀請，造訪玻璃館並參拜館方打造的台灣護聖宮，在柯文哲完成上香祈福儀式後，在媽祖神像前，林肇睢用麥克風對著現場民眾說明護聖宮是座用LED燈和太陽能板打造而成的環保節能的寺廟，不燃放鞭炮、不燒金紙，只有1座香爐，堪稱全世界獨一無二。

林肇睢介紹完寺廟特色，隨即把麥克風遞交給柯文哲，柯文哲說，4、5年前他來過這裡，這次舊地重遊，很感謝林肇睢的邀請，「每一天他都很認真做好每一件事，希望台灣會愈來愈好，其他的就是努力的去做，會繼續努力，打拚再打拚。」

柯文哲參拜後轉往參觀玻璃館，體驗口吹玻璃的技藝，在館方人員帶領下，完成1件盤子作品，同時，也走進用玻璃折射原理打造完成的黃金隧道，體驗走進玻璃世界的樂趣，離去前，有人高喊選總統，選總統之聲還愈喊愈大聲，民眾更跟到柯文哲座車，在柯文哲上車後繼續喊選總統，目送柯文哲離開。

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