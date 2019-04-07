濫用「言論自由」護航假新聞 黃國昌怒批國民黨：無恥！

2019-04-07 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕適逢言論自由倡議者鄭南榕自焚30週年，時代力量立委黃國昌今（7）發文獻上敬意，同時狠批部分藍營人士濫用鄭南榕銘言「追求百分之百言論自由」，企圖為各種惡意造假護航，「此種行徑，恐已非無恥足以形容。」

今為國定紀念日「言論自由日」，紀念當年爭取言論自由的黨外雜誌《自由時代周刊》創辦人鄭南榕當年自焚身亡。黃國昌發文弔念鄭南榕的道德勇氣與公義精神，同時批評有人企圖利用鄭的銘言「追求百分之百的言論自由」，作為惡意散佈假新聞的擋箭牌，「以此類比的人，不是無知，就是無恥。」

黃國昌表示，《自由時代周刊》因揭露國民黨高層的貪污腐敗吃上不少官司，也曾嚴詞批評後來成立的民主進步黨，但面對誹謗罪的訴訟，鄭南榕作為負責人，總會親自出庭辯護，表示願意為報導內容承擔全部責任，「鄭南榕先生所爭取的，從來就不是『惡意造假』、『不負責任』的言論自由。」

黃國昌說，鄭南榕因倡議台灣獨立、發表《台灣共和國憲法草案》，遭國民黨以叛亂罪追訴，仍大聲疾呼台灣人民有主張台獨的言論自由，並以具體行動對抗集權體制；時至今日，中國國民黨沒反省、沒道歉，已經很無恥，部分人士更濫用「追求百分之百言論自由」，企圖為各種惡意造假護航，「此種行徑，恐已非無恥足以形容。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/