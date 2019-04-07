跟著大甲媽遶境還願 柯文哲不扶轎、僅行腳

2019-04-07 12:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲在今天中午搭乘高鐵到中部，參加晚間起駕大甲媽祖遶境活動，不過第一站首先會到位在鹿港的台灣玻璃廟，由於國民黨主席吳敦義前腳才走，柯就來訪，外界解讀是為2020鋪路。

對此，柯陣營表示，柯市長2014年就曾到訪玻璃廟，此次就是趁著遶境前的一點時間，參訪參觀玻璃館著名的黃金隧道海底世界。

由於吳敦義4月1日才剛來玻璃廟祈福之旅，加上總統蔡英文也在不久前與台灣玻璃館董事長林肇睢碰面，柯文哲緊接著到玻璃廟參訪，不免引發猜測，柯陣營僅說，就是一個單純的參訪活動。

柯文哲將在今天傍晚5時先至大甲鎮瀾宮參拜，預計明天凌晨0時遶境出發，柯的幕僚指出，柯遶境行程，安排在媽祖鑾轎前，但不扶轎、不拜會地方人士，默默走在前方還願。

柯文哲從起駕後一路陪同鑾轎遶境，下週二晚上10時30分抵達新港奉天宮參拜，結束前3天行程，10、11日返回台北，至議會進行市長施政報告，12日再繼續參加直到16日遶境活動結束。

台北市政府副發言人柯昱安表示，過程中預計用不定時的帶狀節目方式和市長互動。

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