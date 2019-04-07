曾說大甲媽遶境「彰化都是黑道」柯P失言縣民翻舊帳

2019-04-07 09:55

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖即將於今晚盛大起駕，下屆總統參選熱門人選的台北市長柯文哲也將跟隨遶境，並於明天上午抵達彰化市，不過，他4年前曾在評論大甲媽祖遶境活動時脫口說出「彰化搶轎的都是黑道」，曾引發彰化縣民憤慨，時任縣長魏明谷也要求他應公開道歉，有鑑於明天他又將參加媽祖遶境活動並抵達彰化縣，有縣民就說：「先為自己4年前失言道歉！」更有民眾要求他：「繞過彰化市吧！」

2015年5月間柯文哲曾在一項公開活動中，分享他參加媽祖遶境的經驗時，竟語出驚人說台中的護駕警察，身穿上頭寫著「警察」的背心，一到了彰化就變成「刑警」，可見搶轎的力道不太一樣。因為在台中還是白道，到彰化都變黑道。

當時柯文哲快言快語掀起波瀾，時任彰化縣警察局長周威廷甚至投書媒體，反駁柯P發言，認為是對彰化警方不公平，對彰化縣民也造成傷害。時任縣長的魏明谷也要求柯P公開道歉。

今年柯文哲又將參與大甲媽祖遶境進香活動，並將於明天上午從台中市大度橋入境彰化市區，其4年前的失言風波又喚起彰化縣民記憶，由於柯文哲是下屆總統熱門參選人，外界普遍認為其相隔4年再來參加大甲媽祖遶境活動，可能是希望獲得媽祖加持，不過，有彰化縣民翻舊帳，要柯P：「先為自己4年前失言道歉！」還有民眾要他參加進香活動時「少說話」，以免衍生不必要的困擾，更有民眾強調，既然4年前柯P曾說彰化市搶轎的都是黑道，那就「繞過彰化市！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/