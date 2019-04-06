嘉義青年挺小英 13日在嘉義車站前辦快閃活動

2019-04-06 18:40

〔記者王善嬿／嘉市報導〕民進黨總統初選進入協調階段，青年族群發起挺蔡英文總統競選連任活動擴及到嘉義市，在藥局上班的嘉義青年林煒軒，熱心公共事務，13日上午8點50分，將在嘉義火車站前發起「青年抵嘉挺小英快閃活動」，用心動展現支持小英決心。

林煒軒就讀大學時期參與「反媒體壟斷運動」，因而開始關注公共、政黨議題，2016年加入嘉義市小英之友會，這次蔡英文競選連任，他響應北部青年挺蔡英文總統行動，召集嘉義市青年舉辦快閃活動，現場將有跳街舞、野台演講跟合唱《島嶼天光》歌曲等等。

林煒軒說，中國透過經濟、文化、媒體等各面向資金挹注影響台灣，讓青年對未來充滿憂慮，而以蔡英文的外交手腕，可爭取台灣在國際上的生存空間。

此外，林煒軒支持年金改革、勞工薪資提升及爭取同性婚姻平權等政策，然而他了解這些議題有世代、文化的差異，也希望藉由快閃活動讓民眾了解青年世代關注的議題及想法，讓老、中、青等世代之間，有更多對話的機會。

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