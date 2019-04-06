臉書粉專遭收購改簡體字 網友分析疑「同一批人」所為

2019-04-06 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國網軍近期開始大量收購台灣各大臉書粉絲專頁，開價從1000元到5000元不等，讓不少粉絲專頁管理者為了小錢，將已管理多年的粉絲專頁賣出。對此，一名網友調查了這些已被收購的粉專後，發現儘管對方使用不同的帳號與帳戶轉帳，但卻有蛛絲馬跡可證明他們是「同一批人」所為，讓許多網友嚇傻，直呼背後的集團太可怕。

網友今在臉書PO出兩筆他人販賣粉專的交易紀錄，從中可見第一筆的交易情形中，對方以5000元的價格買下近兩萬讚數的粉專，其轉帳帳戶是來自南農中心銀行，第二筆則是以6000元的價格成交，轉帳帳戶來自合作金庫。

網友分析，雖然這兩筆交易，對方是使用不同的帳號與帳戶轉帳，但兩個粉專被收購後，不僅後續新的貼文已全部變成簡體字，粉專「關於我」的欄位也全是一樣的文字內容，可連結到諸多不明的LINE帳號，因此是「同一批人」所為的可能性極高，恐怕「這些人頭帳號是有金援與組織的」。

對此許多網友紛紛留言，「天啊又一個」、「能查出這些資訊，你好厲害啊」、「我有點進去看那些收購的粉專，發現那個買主可能買了很多其他的粉專」、「感覺背後真的有蠻大的組織在操作...」、「改簡體字發文令人作嘔」、「收到錢不移轉，逼對方出來告，看看真面目」。

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