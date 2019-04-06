曾經「志堅幫智堅」！ 廖志堅轉戰台酒盼注入新活力

2019-04-06 17:20

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市工商發展投資策進會總幹事廖志堅，確定被中央延攬到台灣菸酒公司出任副總經理，預計下週上任，充滿各種創意點子的廖志堅，在擔任竹市文化局長一職期間，為竹市注入許多活力，包括舉辦兒藝節、新竹味市集和新竹生活節等，也因與市長林智堅名字同音，有「志堅幫智堅」的封號，如今他將帶著「新竹經驗」北上為台酒注入新活水。

廖志堅4年多前由市長林智堅延攬到竹市府擔任文化局長，有「創意幕僚長」封號，不但打響兒童藝術節、新竹生活節等年度旗艦活動，創新思維導入玻璃藝術節、新竹300博覽會等跨界盛會，讓竹市從一個「被經過的城市蛻變成被看見的綠洲」，這段「志堅幫智堅」的城市改造之路，可說為廖志堅寫下幕僚生涯的光輝。

現職新竹市工策會總幹事的廖志堅曾擔任行政院長蘇貞昌核心幕僚，在台北縣府任職期間，協助開創貢寮海洋音樂祭、金瓜石黃金博物館、平溪天燈節等活動，2014年選後，新竹市長林智堅向蘇貞昌借將，延攬到竹市出任文化局長，4年來逐漸讓這個城市改變，也以文化視野提升竹市能見度，也打造出竹市的城市活動品牌。

此次獲中央延攬到台酒擔任副總經理，廖志堅說，4年多前林智堅找他到新竹，希望讓施政能求變求新，市府團隊付出的努力逐漸有成果，市民有目共睹，他說，林智堅非常「敢用」年輕人，勇於拔擢創意人才，且在他的政治幕僚生涯中，鮮少遇到有首長可以給予創意及年輕人發揮的空間，他也感受到新竹市這股「新世代的政治力」興起，他也以深為「新竹隊」而光榮，雖然他要到台酒，但「離開是另一種延續，會永遠為新竹隊加油」，也自我期許到台酒，能發揮行銷創意能力，為台灣傳統商品注入新活力。

林智堅對廖志堅的新職給予祝福，他說，廖志堅的創意與經驗扮演關鍵角色，很讚許其才華，雖離開市府團隊感到不捨，但也獻上祝福，期許他將「新竹經驗」遍地開花。

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