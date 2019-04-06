為何這麼愛嗆韓國瑜？ 焦糖哥哥神回應酸爆盧秀燕

2019-04-06 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕日前接受媒體專訪時，稱位於高雄小港大林蒲「大林電廠」廠址位在嘉義大林，引起網友狂轟；對此，時常針砭高雄市長韓國瑜的男藝人焦糖哥哥對此酸酸地解釋為何時常批評韓總，「沒錯！我確實只是想轉移注意力，不要讓媒體報導，笑我們台中人」。

盧秀燕日前接受媒體專訪說，極力爭取中火老舊燃煤機組除役，還強調「嘉義大林」等發電機組已上線，結果遭網友打臉，「親愛的盧秀燕市長，嘉義大林並沒有燃煤機組啊！！那個去年起在大林上線新燃煤機組並不指嘉義大林，而是指大林電廠，大林電廠的廠址不是在嘉義大林，而是在高雄小港大林蒲」。網友也狠酸，「高雄有個會移山的市長，台中有個會移電廠的市長」。

針對此事，焦糖哥哥今天在臉書PO文說，「韓粉最愛罵我：『你又不是高雄人，憑什麼批評韓總？！』沒錯！我確實只是想轉移注意力，不要讓媒體報導，笑我們台中人。」最後更一次槓上兩位市長，「高雄及台中兩市長，施政滿意度伯仲之間，不如通通出來選總統吧」！

對此，網友紛紛留言說，「幸好十年前我從台中搬來台南定居」、「是台中讓住高雄的我感到不孤單」、「我高雄人是真的也懶得罵韓市長了」、「當初空污沒改善都是林佳龍的錯，現在換人當市長，空污無法改善就說中央不配合」、「台中、高雄輪流出來坦」。

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