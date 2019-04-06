傳中國收購台灣網軍企圖影響輿論 蘇貞昌：要求各部會防制

2019-04-06 10:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天被問到傳出中國要買台灣的在地網軍、影響國內輿論，蘇貞昌對此回應表示，中國要併吞台灣是非常清楚的，用盡各種手段，他要求各部會加強因應防制，也不要讓民眾因假新聞對政府產生誤解，他認為，防範假新聞，除了媒體要自律，也需要「他律和國家的法律」。

蘇貞昌說，中國為想併吞台灣，除了軍機、艦繞台施壓，同時也看出網路也是一個力量，甚至於有所謂網軍，中國用錢收買各階層的人，甚至用網路製造假消息、散布假新聞，就是要人民對政府產生誤解，讓台灣離心離德，方便併吞。

蘇貞昌呼籲大家要特別當心，也要求各部會，要加強各方面防治，希望大家一體，注意不要上當、不要受騙，不要最後陷入中國併吞的危險。

對於現在行政院為了打假新聞而修法，引發外界對箝制新聞自由的疑慮，包括立法院法制局也認為行政院應尊重媒體自律的第四權，蘇貞昌說，我們都希望媒體能自律，但也看到很多令人憂心同時各界都抨擊的事情，所以希望媒體自律，也要有他律和國家的法律，能夠做到有效率。

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