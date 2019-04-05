韓國瑜談就職百日「想做的都做不到」 學者諷：改寫政治史

2019-04-05 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任百日接受媒體專訪時表示，自己一直講4個e，但統統力量不夠，沒有一點可以做的到，他說自己「很著急」。而在該篇報導下面，網友眾多的留言，都是要韓國瑜當總統。英國劍橋大學國王學院社會人類學博士李明璁在臉書上諷刺，「根本改寫人類政治發展史與國民智商平均值。」

根據《聯合報》報導，韓國瑜在接受專訪時自問，當自己對高雄的施政問題「都還不太了解，很多地方還是在陌生的時候」，為什麼能當選是一個問題。韓國瑜自答，「既然高雄市民，90萬投給一個對市政不太了解的人，他投這個票，講白了，他就是希望帶來一個希望」。

韓國瑜自認上任3個月來自己很認真，但他坦承，除非立法委員的配合修法，否則自己一直講得4個e（國際機場，完整的捷運線、自由經濟貿易區、石化專區），「沒有一點我可以做的，我統統力量不夠，法令我也沒有辦法修改，預算錢也不夠」。底下網友留言拱韓選總統，認為只有當上韓總統才能兌現這些政見。

李明璁在臉書上表示，「他說他對市政不了解但九十萬人選了他，選一個希望，但現在他坦承自己想做的通通做不到，他說需要立法修法配合否則沒辦法讓高雄脫胎換骨，他很焦慮讓九十萬人失望。然後下面湧入大量留言說，所以我們希望你選總統，選總統才能徹底改變達成您的願望。說真的，這種神邏輯和操作，根本改寫人類政治發展史與國民智商平均值。厲害了你的國。」

批踢踢網友則批評，「沒有一點他可以做的？他來選高雄巿長幹嘛！」；「因為很多事情 不是我“想要”就好 要評估需不需要吧」；「都你的毛?結論就是你開芭樂票阿...」；「 所以就承認當初選舉都在招搖撞騙的意思嗎？」；「只會唬爛，還想選總統 」。

「韓國瑜就職百日專訪逐字稿」

韓國瑜來高雄，施政問題都還不太了解，很多地方還是在陌生的時候，為什麼選得上，這才是問題嘛。既然高雄市民，90萬投給一個對市政不太了解的人，他投這個票，講白了，他就是希望帶來一個希望，希望高雄有所不一樣。這是我掙扎比較厲害的地方，尤其我現在發現高雄，我一直講4個e，實在是急得不得了，一個就是國際大機場，一個就是完整的捷運線、一個就是自由經濟貿易區、一個就是真正專屬的石化專區，這個高雄的經濟就可以脫胎換骨。我現在發現到4個e的嚴重性，偏偏沒有一點我可以做的，我統統力量不夠，法令我也沒有辦法修改，預算錢也不夠，然後這就要仰賴高雄的立法委員來幫忙。我又發現到高雄發展的瓶頸，這4個e呀，所以我很著急，所以我有時候，會陷入一種感覺是說，我很怕，很怕給這個90萬的市民朋友失望了。我沒有做好。目前為止，3個多月來做的，我自認為我很認真，人進來越來越多，貨出去越來越多，但這沒有辦法讓高雄脫胎換呀，這些只是還在庶民經濟，所以我很著急。

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