一張圖詳列潘孟安百日成績！ 網：比每天唬爛的好太多了

2019-04-05 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕各縣市首長自去年12月24日以後已上任逾3個月，首長們「百日成績單」也成為外界關注重點。有粉專特地將屏東縣長潘孟安上任百日的成績單製成圖，也趁機狠酸高雄市長韓國瑜「比那個每天唬爛的韓國瑜好太多了...」。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」將潘孟安上任百日的政績詳列在一張圖中，包括「史上最美燈會1339萬人次」、「一日來回東京食品展5億訂單」、「屏東減債15億、累計減109億」、「鳳梨外銷8000；檸檬外銷7000噸」、「爭取2020全中運成功」......等21項政績，更狠酸「比那個每天唬爛的韓國瑜好太多了...」。

對此，網友也紛紛留言表示「選總統」、「韓粉：韓導有一堆芭樂票你有嗎？」、「潘市長好強...這才是真政績，對比神隱盧還有韓導...除了無言還是無言」、「潘孟安的缺點就是不會吹牛說大話，埋頭苦幹，難怪沒有大牛皮可以讓記者看」、「屏東正在進步中」。

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