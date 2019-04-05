總統府音樂會明晚凱道登場 拔蔡總部揚言動員「參加」

2019-04-05 16:26

〔記者李欣芳／台北報導〕2019總統府音樂會明晚7時將在凱道登場，明晚有一群包括台大學生等年輕人發起「2020，我年輕，我挺英」行動，支持蔡總統競選連任，將號召千人在音樂會現場舉牌挺蔡總統表達心聲，反蔡英文的「全民拔菜總部」則在網路上號召明天傍晚5點到中正紀念堂大門前舉行「總督府百年死亡音樂會」，當場要做法事「牽亡過橋」，由於抗議團體舉行的地點相當接近凱道，已引發警方的高度戒備。

由於總統府明天邀請駐外單位各國使節及弱勢民眾參與明晚音樂會，使維安問題受到關注，總統府發言人張惇涵今天下午受訪表示，對於不同意見團體舉行的活動，台北市警方會有所掌握。

張惇涵說，總統府音樂會先前舉辦籌備會議時，國安單位也有參與，已注意到維安問題，由於明晚的音樂會是開放民眾自由入場，主要還是希望給民眾方便，至於抗議活動，警方會依標準作業程序處理。

繼政大野火陣線等大學生挺蔡英文後，青年人挺小英行動有擴大趨勢，由一群年輕人在網路上號召的「2020，我年輕，我挺英」行動，將藉明晚總統府音樂會的場合，號召現場民眾加入挺小英連任的行動，現場將準備1000份手舉牌發送，年輕人明晚8時將先在懷寧街及凱達格蘭大道交叉口西北方側舉行行動記者會，說明在凱道的舉牌活動，預計8時20分全場同時向舞台舉牌約10分鐘至8時30分。

青年在聲明中指出，他們支持蔡總統連任，給年輕人更進步、有希望的未來。在經濟民生方面，除肯定蔡總統上任後，透過提升基本工資、減輕稅賦及推動長照等即時有感政策，降低年輕人負擔，也自根本調整台灣的經濟體質。

此外，蔡總統上任後，面對保守勢力的強烈壓力，依然堅持推動婚姻平權、轉型正義、年金改革、司法改革等艱困議題。蔡總統堅定的改革決心，帶領台灣往改革路繼續前行。

史上最大規模的總統府音樂會明晚在凱道登場，這次音樂會延續總統府音樂會一貫「公益性」及「音樂平權」的理念，讓弱勢民眾也能有機會參與這場音樂盛宴，而今天下午滅火器樂團等表演團體也正如火如荼進行彩排。

總統府音樂會由中華文化總會規劃，文總副秘書長李厚慶今天表示，明晚音樂會周邊包括：重慶南路、凱道、府前南北廣場都是開放空間，加上明天天氣應該不錯，民眾可以帶野餐墊席地而坐，共同欣賞音樂會。

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