曾氏兄弟兩岸牽線情蒐 打造極機密接觸管道

2019-04-05 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》從3日起連載「李登輝秘錄」，今（5）日來到第三回，內容中指出，在前總統李登輝指示下，與中國共產黨的幹部進行機密接觸的前總統府資政曾永賢，以及其兄長曾永安，分別在兩岸擔任情報蒐集任務，並成為打造兩岸極機密接觸管道的推手。

日本《產經新聞》今日持續連載「李登輝秘錄」，本日內容集中介紹曾於1992年底見到時任中國國家主席楊尚昆的曾永賢，據報導指出，曾永賢意外見到楊尚昆時，一旁其實還有軍總政治部聯絡部長葉選寧，當時楊雖然逐漸喪失實權，最終也在1993年3月卸任，但在與曾永賢會面時，楊透過國家主席立場全權委託給葉選寧，並於當場表示「今後請與這個男的聯絡」，之後曾永賢也透過葉選寧與葉的部下，打造了兩岸高層的極機密接觸管道。

報導也指出，曾永賢與葉選寧其實並非毫不相識，比曾永賢年長10歲的哥哥曾永安，其實與葉選寧是至交。曾永安在戰後偷渡前往中國加入中國共產黨，並投身軍中負責對外情報蒐級任務，並在之後認識葉選寧，雖然曾永安在70年代就病歿於天津，不過葉曾對曾永賢說，我能與你的哥哥以及你直接談兩岸問題真好，葉還表示，兩岸關係的修復必須在知道歷史的我們這一代解決。

在93年以後，曾永賢與葉選寧、葉的部下維持一年大約見面兩次的頻率，見面地點遍及香港、澳門，以及泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南等國。在95年台海危機發生前，也是葉的部下透過電話告知曾永賢即將發射飛彈。

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