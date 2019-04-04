國車國造》雲豹甲車戰砲型 砲塔將推國造

2019-04-04 15:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍為強化戰力，因應敵情威脅，除有意重啟中斷10餘年的長程重型魚雷國造計畫，亦有意啟動雲豹八輪甲車戰砲型「一〇五公厘滑膛砲塔」研製工作。根據國防部提交立法院的預算案解凍報告內容指出，軍備局約在20、30年前分別執行堤後座力戰車砲研製、CM-11戰車砲相關組裝作業，已有相關能量基礎，預計在民國112年底前研製二輛戰砲原型車。

根據國防部今年度預算書內容，軍方今年起編列跨五年預算，總計7億7884萬餘元，今年共執行1億1964萬5千元，進行武器系統設計、料件獲得與專業訓練工作。

軍方指出，軍備局202廠在民國78年至83年間，執行陸軍M48H（CM-11）戰車的105公厘戰車砲總成加工與組裝作業，當時已建立完整的技術資料、火砲生產能量，另也在民國94年至99年間，進行低後座力戰車砲研製，經驗證可將戰車砲塔整合於輪型甲車進行實彈設計

為使雲豹戰砲車型研發工作順遂，軍方透露，軍備局202廠已進行機具更新，計畫籌建來復線（膛線）加工機、砲管自緊設備、半自動銲接等設備，並採合作生產方式逐步完成產製能量，達到砲塔、砲管自製目標。另外，雲豹甲車戰砲車型將結合中科院砲塔設計能量，進行全車整合設計，藉此降低研發風險。

至於雲豹甲車戰砲型規格，軍方規劃，除105公厘戰車砲，也將搭配7.62公厘同軸機槍、12.7公厘車長機槍遙控槍塔作為次要武器，期望其穿甲力能在2000公尺以上距離射擊時，貫穿500公厘均質鋼板，自身裝甲也可抵擋30公厘穿甲彈。軍方也期望，雲豹甲車戰砲型可為下一代戰車研發工作奠定基礎。＃

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