共機穿越海峽中線 薛瑞福批：有計畫地恐嚇台灣

2019-04-03 23:30

〔記者呂伊萱／綜合報導〕中國軍機於週日（3月31日）飛越台灣海峽中線。美國國防部亞太助理部長薛瑞福於美東時間4月3日表示，解放軍飛越中線的行動是有計畫的，目的在「恐嚇台灣」，美國反對這項行動。

薛瑞福（Randall Schriver）上月下旬在眾院軍事委員會聽證會時，財直言中國試圖改變印太地區國際秩序，對美國產生威脅，並指出因應中國軍事擴張，美國須在國防安全上加強與台灣、新加坡和紐西蘭的合作，建立自由開放的印太戰略。

但中國軍機週日（31）卻挑釁穿越台灣海峽中線。薛瑞福四月三日在一場美國華府智庫研討會中回答此事說，美方關注破壞台海和平穩定的一切事情，特別是中國基於恐嚇與脅迫目的而採取的軍事行動 。

薛瑞福說，這次是共軍自二Ｏ一一年以來第一次飛越海峽中線，但一般認為上次是意外，這次則是有計畫的行動，「目的在恐嚇台灣」，他強調美方對此表達反對立場。

薛瑞福也重申美國立場，呼籲中國採取更具建設性的方法，包括宣布減少對台進行軍事威脅，並與台灣的民選政府進行有意義對話。

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