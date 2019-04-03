市府曬盧秀燕14點「政績」 市議員「4句話」狠打臉！

2019-04-03 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕上任100天，今（3）日台中市政府表示，盧秀燕今年要以「力拚經濟、整治空氣、推行文教」為施政主軸；對此，台中市議員黃守達表示，執政百日，不只是新聞噱頭，更是驗收市長施政表現的檢查點，他更以4句話「花博撿現成，建設靠收割，經濟炒短線，政見全不能」，概括盧秀燕執政百日施政成績，呼籲「別再呼嚨，給市民朋友一個交代」！

黃守達今（3）日在臉書PO文，對於盧秀燕日前釋出的執政3個月影片發表看法，表示「很可惜，回顧市府團隊自己釋出的執政百日影片，洋洋灑灑14點『政績』，反倒把市府團隊的問題暴露得一覽無遺」。黃守達接著說：「盧市府有什麼問題？簡單四句話：花博撿現成、建設靠收割、經濟炒短線、政見全不能」，他也在臉書中對盧秀燕提出的14點「政績」逐條打臉。

黃守達痛批，總共14點政績中有5點都是花博，「當初國民黨還批評花博是政策綁樁，找盡各種理由質疑杯葛，民進黨林佳龍也是照樣把它做好做滿。結果超過三分之一的政績都要跟花博沾上邊，曾經嫌得要死，現在捧得好高，這就是撿現成」！

對於建設方面，黃守達也質疑，國1接台74、打通東興路、水湳國際會展中心、台中海生館，「哪一個不是從林佳龍市長任內就積極推動？哪一個不是中央地方全力配合？難道只因為剛好趕上剪綵，所以功勞都歸在盧秀燕市長身上嗎？壞的都別人，好的我都有份，這不是收割什麼是收割」？

至於盧秀燕提到的「2020台灣燈會在台中」、「一日旋風訪港」、「狂推台中農產品」、「暑假首屆台中購物節」，黃守達更逐一打臉，表示問題沒有真正得到解決，也欠缺長遠的規劃，質疑根本是「經濟炒短線」；最後他更表示，盧提出的14點政績中，翻過來找過去，卻看不到兩個盧秀燕市長整天掛在嘴邊的訴求：「空氣換新」與「回復老人健保補助」。

最後，黃守達呼籲盧秀燕「別再呼嚨，請盧市府儘速交出一張沒偷步、沒灌水，實實在在的施政成績單，給市民朋友一個交代」！

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