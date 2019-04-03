議員批鄭成功議和圖解說離譜 南市官員稱應是有人挑撥台荷

2019-04-03 14:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南赤崁樓有一座「鄭成功議和圖」雕像，緊鄰赤崁樓的成功國小，在學校旁製作導覽解說，竟說當年的荷蘭人是跪著，因荷蘭人反映，「給荷蘭人一點面子，才讓荷蘭人站起來」。此說法，今天遭到南市原住民議員穎艾．達利強烈抨擊，指不僅違反史實，還牽強附會，要求文化局全面清查全市古蹟等導覽、標示，以免以訛傳訛。

台南市議會今天進行文化局及新聞處工作業務報告，穎艾．達利質詢時，出示成功國小在赤崁街製作的導覽解說圖。其中，有關「鄭成功議和圖」部分的文字解說提到，「原先這座雕塑原名鄭成功受降圖，當時的荷蘭人是跪著的，後來荷蘭領導向台灣當局提意見，說給荷蘭人一點面子，才讓荷蘭人站起來。」

穎艾．達利並出示一段簡體字的相關說明，懷疑是該文字解說是來源，認為這根本違反史實，而且還出現「領導」「台灣當局」等用語。

文化局長葉澤山表示，看待歷史有多少證據，說多少話，但難免有一些人對歷史會加油添醋、穿鑿附會，該解說並不符合史實，會跟成功國小反映來修正。新聞處長劉怡仱則說，這應是有心人要挑撥台灣和荷蘭人。

成功國小校長鄭文斌表示，會先將解說告示卸下，等該校校區新建後，將重新擬定新的解說告示。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/