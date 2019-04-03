韓國瑜今將公布百日十大亮點政績 網友：才百日、真的沒必要

2019-04-03 13:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜就任近百日，今天下午計畫公布施政滿意度調查結果、以及百日十大亮點政績，引發各界關注；鄉民kapasky發文直言，只有100天就開這種成果報告，真的太沒必要。

鄉民表示，100天的成果真的太沒必要，他覺得施政報告或者明年預算計劃，都比這個重要得多，為什麼不等就職一週年、再來公布這個政績呢？

鄉民好奇，韓國瑜又沒有要在未來四年中進行什麼選舉（至少目前是這麼說），為什麼要搞這個？這個又不是什麼規定要做的事情，有什麼政績就上網公告就好，或者到議會去報告，都讓人覺得正經的多，且其他五都市長，好像都沒有在弄這個什麼百日。

網友留言，「4/5要跟吳敦義見面，暖場一下」、「 是一百天的體檢報告不是嗎？」、 「 明天要答應參選，前一天造勢一下」、「盧市長有在FB發百日政見 包含柯文哲逛花博XD」、「他上任前有說百日體檢，所以沒開這記者會也會被轟」。

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