王金平昨與韓國瑜會面 透露韓送他「一句話」

2019-04-03 11:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前立法院長王金平昨晚與高雄市長韓國瑜，在高雄漢來飯店會面，究竟談了什麼？王金平今早受訪時透露，雙方只見面2、3分鐘，沒談到總統大選的事，「韓國瑜離開時送我一句話：祝我心想事成！」

王金平表示，韓國瑜昨晚到漢來飯店的工總餐會，只是敬個酒，2、3分鐘就走了， 沒有談選舉的事情。

媒體詢問王金平，有拜託韓國瑜支持他嗎？王金平回說：「時機還沒到，到了我會拜託他，也會拜託各位，何況是他？」王金平又說：「自然就是美 ，我天天為我自己選舉努力 ，盡其在我」至於時機是何時？王金平表示「現在不能提」。

針對國民黨主席吳敦義與他見面的事，王金平說，已經約好4月8日，吳敦義是邀他喝茶聊天。

王金平也稱讚韓國瑜的港澳中國行成果，把高雄水果推薦給中國各地人士，所下訂單應該都會一一實現，對農民實質受惠。王金平說：「韓國瑜此行成功，他不是去搞政治的，他絕對愛台灣，應該給他拚經濟。」

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