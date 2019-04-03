邱太三涉關說 黃國昌批「老鼠屎」移送監院彈劾

2019-04-03 10:53

〔記者謝君臨／台北報導〕針對前法務部長邱太三捲入關說疑雲，時代力量立委黃國昌今痛批，前法務部長將髒手深入具體個案，跳過檢察長施壓基層檢察官，這樣一個「老鼠屎」，讓全體基層檢察官每天的爆肝努力，全部化為烏有，「太可惡了！」；黃並提出5點訴求，包括直接將邱太三移送監察院彈劾。

立法院司法及法制委員會今舉行「法官法部分條文修正草案」公聽會，邀請法界多名專家學者與會討論，列席官員包括法務部政務次長蔡碧仲及司法院副秘書長葉麗霞；席間到場發言的立委黃國昌，則痛批邱太三涉關說一事。

黃國昌說，今天的討論好像著眼淘汰機制，但應將程序往前拉到人審會，桃園地檢署前檢察長彭坤業2000年曾被彈劾，一個去參加政商集團鳳梨宴，這麼有問題的檢察官，被彈劾後竟只記申誡，而涉嫌關說的邱太三卻把彭提拔成檢察長，請蔡碧仲回去調查，當初人審會的票是怎麼投的，投贊成的有哪些人？

對於邱太三喊冤強調自己是「轉知陳情」，黃國昌痛批：「這叫轉知陳情？」，這種效率的司法，一般人民看到，得知「只要我有辦法找國安諮詢委員，找檢察長出來吃晚餐，我就能享受這種速度，真是莫名奇妙！」

會後，黃國昌受訪時則提出5點訴求；包括法務部立刻開人審會，不是只有把彭坤業拔掉主任檢察官，應依據法官法規定，立即將彭停職；不需要送檢評會，直接把彭坤業及邱太三移送監察院彈劾；邱太三出來講清楚，當天有誰與會，時間地點及陳情人在哪裡？邱說高檢署冤枉他，他有書面資料，「拿出來啊！」

此外，法務部長蔡清祥立即到立法院，針對此事進行專案報告；最後，有關妨害司法公正罪，「我去年在這裡質詢邱太三，針對個案，邱說這就是妨害司法公正罪，那他為何不把修法草案拿出來，是在替自己留後路嗎？」

黃國昌強調，光是以現在所呈現出來的事證，邱太三就應向全體國人謝罪，什麼國安諮詢委員負責處理司法改革，負責司改變成負責處理權貴關說，「這不是太諷刺了嗎？」

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