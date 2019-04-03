邱太三關說案 黃國昌：邱太三送監院彈劾 彭坤業立即停職

2019-04-03 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕前法務部長邱太三日前被媒體爆出疑似關說前桃園地檢署檢察長彭坤業，要求桃園地檢署在一件5億元逃漏稅案件中盡速與被告認罪協商。對此，時代力量立委黃國昌今早召開記者會，要求總統府立即將邱太三移送監察院彈劾，事件重要關係人彭坤業則應立即停職並同送監察院彈劾。

綜合媒體報導，邱太三日前遭爆料，他曾在某日本料理店密會彭坤業，涉嫌對彭坤業關說壢新醫院院長張煥禎逃漏稅5億元一案，要求協助處理其認罪協商程序。而後幾天，協商果然又迅速啟動。

黃國昌在記者會中表示，邱太三「拿陪審參審當幌子，是把大家當笨蛋嗎」，要求總統府應該立即主動將邱太三移送監察院進行調查並彈劾，邱太三也應盡速說明，到底當天與會的涉嫌關說者還有哪些人。而事件重要關係人彭坤業，憑什麼在涉案後可以「升官」到高等檢察署當主任檢察官來「靜候調查」，要求法務部應該立即依照法官法第43條將彭坤業停職，並且同送監察院進行調查及彈劾。

黃國昌情緒激動地指出，許多基層檢察官每天努力在實行國家推動的司法正義、司法改革，沒想到前法務部長卻是破壞這一切努力的最大老鼠屎，竟然找來被自己提拔為桃園地檢署檢察長的彭坤業進行關說，不就是在告訴全國國民「有關係就沒關係嗎」，「這就是你們想推動的司法改革嗎」，要求總統府應該出面向國人道歉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/