面臨拱韓 國民黨組發會主委要立委表態

2019-04-03 09:08

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨面對「拱韓」聲浪，國民黨組發會主委李哲華今呼籲，黨內立委面臨明年大選，與總統候選人是命運共同體，應要有所表態，給黨中央黨內民意作為後盾，應表態要採徵召或初選的方式解決現在的難題，都可以提出，立委不應該置身事外。

國民黨總統大選，面臨黨內「拱韓聲浪」，李哲華表示，對於總統提名，黨內立委不該置身事外，他分析，明年大選總統與立委是一起舉行，是命運共同體，總統候選人是誰，與立委選情息息相關，黨中央現正處理總統初選與各方的溝通協調，但需要有一些黨內的意見表達及後盾，才能確切明白立委的需求。

李哲華指出，2016年總統大選的殷鑒不遠，當時為什麼會有「換柱」？就是當時的立委候選人一開始並未明確表達自己的想法，最後在洪秀柱出線後，才來反應選情沒起色，當時黨主席朱立倫的黨中央才啟動「換柱」，改由朱自己上場，只是最後依然慘敗，兩敗俱傷。

李哲華分析，2016年選舉國民黨慘敗，關鍵因素是有一大部分泛藍選民不願出來投票，但去年高雄市長韓國瑜帶來的「韓流」，讓這群不願出來投票的選民重燃熱情，回到投票所，才有國民黨在去年九合一大選的大勝。

李哲華認為，這群2016年不出門投票讓國民黨敗選的選民跟現在韓國瑜的支持者有大量重疊，如果最後明年國民黨的總統候選人不是韓國瑜，這群韓國瑜支持者是否會願意支持國民黨的立委候選人？國民黨選情是否那麼看好？都還有很大變數。

李哲華呼籲，明年總統和立委選舉同日舉行，尤其是第一階段已獲提名的立委們，應要沒有包袱，勇於表態。對於提名機制到底要如何處理，是否採徵召或初選？或者要推出最強的人選？應明確表達，給黨主席吳敦義依循，不能對現在的難題置身事外，這對吳不公平。

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