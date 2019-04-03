周刊爆無性婚姻 美女議員李倩萍證實離婚

2019-04-03 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕48歲的新北市議員李倩萍外型亮麗保養得宜，在地方頗有人氣，更是「四連霸」議員，不過最近卻傳出她與丈夫離婚「恢復單身」，而李倩萍也證實此事，並提到朋友問她是否和丈夫感情不好時，她回朋友：「我們沒感情不好，而是沒有感情。」

根據《周刊王》報導，李倩萍與劉姓丈夫認識11年才結婚，婚後兩人育有一子，但丈夫不久後就到中國經商長達5、6年，期間包括丈夫需要借調資金、婆家債務、兒子生病等，都是李倩萍一人承擔。而丈夫做生意失敗返台後潛心學佛，就連李倩萍選舉時也不曾幫忙，兩人在同一屋簷下但感情淡薄，李倩萍多年來曾多次提議分手，但丈夫仍不聞不問，最後兩人在去年簽下離婚協議書。

針對此事，李倩萍證實她的確在去年和丈夫離婚，當時在丈夫返台後，因學佛老是談因果輪迴，娘家不認同此事，也不認同「有名無實」的婚姻，不過李倩萍表示是因為不想讓孩子上法院作證才沒打離婚訴訟，和他溝通多年。回憶這段感情，李倩萍表示兩人雖認識11年，卻是在她從政之後才交往，而且是她怕成為高齡產婦，直接問丈夫「你要不要娶我」，兩人才因此結婚。

而前夫去中國經商後，李倩萍表示除了向她調錢之外，前夫幾乎不曾主動打電話關心他，即使他返台後也不說在中國做什麼事，僅說：「妳是綠營民代，知道越少越好。」李倩萍笑說，這幾年來已婚身分唯一的好處就是成為「保護傘」，因為地方長期流傳她離婚，獻殷勤者眾多，她都用「我有老公」來勸退對方。至於未來，李倩萍則形容自己是「快50歲的歐巴桑」，寧願認真問政服務，有時間就做菜運動跟陪兒子，不想再談感情。

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