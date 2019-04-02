拚觀光 朱立倫大開支票：2025觀光客2000萬人次

2019-04-02 23:05

〔記者林良昇／台北報導〕已表態參選總統的前新北市長朱立倫今晚在臉書直播談觀光議題，承諾若他當選總統，會以國家整體戰略產業的高度來發展觀光，衝刺2025年讓台灣國際觀光客達到2000萬人次，首要工作就是完成桃機第三航廈及第三跑道，啟動被延宕的桃園航空城。

朱立倫認為，台灣觀光業發展正面臨嚴重警訊，蔡政府慶祝去年台灣國際觀光客達到1100萬人次，但實際觀光客的「成長率」卻快速下跌，自前總統馬英九2008年上任至2016年，台灣國際觀光客從385萬人成長到1069萬人，翻躍近3倍；但蔡總統上任後，觀光客人數僅小幅成長，在2018年只達到1106萬，成長37萬人次。正迅速「減速」。

朱立倫也說，台灣觀光外匯收入大幅衰退，從2015年的4589億、2016年的4322億，到2017年剩下3749億台幣，2018年還沒公佈，只怕會更慘。短短3年就讓台灣少了近千億台幣的觀光收入。這也是為何蔡總統上任3年，觀光業以及相關產業叫苦連天的主因。

對於若自己當選總統，朱立倫開支票將拚2025年2000萬人次國際旅客的目標。他認為台灣有2000萬國際旅客的條件，位於東北亞跟東南亞的航空樞紐，以廉航指標的4小時航圈來說，距離台灣4小時航程就佔了全世界三分之一人口，而這些區域剛好也是全球觀光成長最快的地區，包括日本及泰國，近幾年國際觀光客人數均達到爆炸性成長。

朱立倫指出，日本政府可以從2013年的1100萬成長到2020年的4000萬，卻看不見台灣領導者的企圖心與願景。日本拼觀光，是首相跟官房長官一起帶頭衝，台灣的拼觀光，蔡總統卻躲起來神隱。

朱立倫表示，要達成「2025兩千萬」的目標，首要工作就是桃園機場的第三航廈以及第三跑道，被延宕的桃園航空城應該盡速啟動。

朱立倫說，吸引國際旅客進到台灣後，更應思考如何分散至台灣各地區景點，非再集中於熱門景區，他將致力提供東部充足的鐵路運量，讓台鐵往返花東「假日夠返鄉，平日拼觀光」，招募培訓司機與維修人力、增開增買列車，該做就做，用發展國家整體觀光戰略產業的高度投入資源，解決台鐵東部運量的問題。

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