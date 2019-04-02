中信兄弟明日邀請韓國瑜開球 陳柏惟一句話韓粉崩潰

2019-04-02 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕中信兄弟明日（3日）將在高雄澄清湖棒球場進行主場賽事，中信兄弟邀請高雄市長韓國瑜擔任今年首場澄清湖棒球場的開球嘉賓，臉書「兄弟Fans Club」粉專特地貼文公告，還期許韓國瑜能「一展英姿！帶領高雄市投出一顆顆好球」，基進黨發言人陳柏惟卻在該貼文留言說：「中國信託兄弟vs統一，韓國瑜用爬的也會去吧，小心他舔球具就是了。」

該回應引起韓粉崩潰回嗆「總比你們一直罰站好吧！！這裡是體育版，不是你們政治版，滾啦」、「甘（干）你什麼事啊~高雄請高雄市長有什麼錯啊~有本事你選上市長啊！（對了你有選上議員嗎？」「我知道韓國瑜選贏害你搬出高雄心裡不好受吧？」「跟亡浩宇一掛的不意外」。

此外，該文被轉貼在《PTT棒球版》，鄉民們噓聲一片紛紛表示，「支持統一幫兄弟開球XD」、「兄弟輸：韓流發威，統一獲得最終勝利！兄弟贏：韓流發威」、「說不定小酌幾杯後，明天又請假了」、「韓國瑜來，韓粉進場，高雄滿場，中信發大財」、「韓會順便睡球場 傾聽球迷心聲嗎」。

中信兄弟明日將邀請韓國瑜在澄清湖棒球場擔任開球嘉賓。（圖擷自兄弟Fans Club 臉書）

基進黨發言人陳柏惟在該貼文的回應。（圖擷自兄弟Fans Club 臉書）

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