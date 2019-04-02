謝世謙接任華航董事長 林佳龍：無關派系考量

2019-04-02 12:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕華航總經理謝世謙接任華航董事長，有媒體指謝屬新潮流「南流」，讓「龍系」人馬無法進駐華航。交通部長林佳龍今受訪對此駁斥，華航總經理謝世謙接任董事長是經整體考慮，這對華航是最好的發展，無關任何派系考量，他與謝世謙互動經驗很好，他推薦謝世謙接董事長。

中華航空事業發展基金會昨晚召開董事會，討論華航董事長人事案，通過由謝世謙接任董事長取代現任的何煖軒，謝世謙也同時兼任華航總經理。

林佳龍今出席總統府建築百年紀念郵票發行典禮並接受媒體訪問。林佳龍表示，感謝何煖軒的貢獻，完成階段性任務，謝世謙升任董事長，一方面也是對華航的傳承，同時希望在新董事長帶領下，促進勞資合作，讓華航在邁向60週年的今年，有新的開始，他相信這個人事調整對華航未來發展是正面方向。

林佳龍表示，人事是經過整體考慮，對華航最好的發展，無關任何派系考量，謝世謙也會與交通部密切合作，相信會有很好的溝通，交通部也會全力協助華航，除了能有更好的勞資關係，也能提升競爭力。

對媒體報導謝世謙為「南流」，林佳龍表示，「那個是亂說的」，他跟謝世謙有很多互動，尤其這次華航罷工，謝世謙展現溝通協調能力，最重要是，謝世謙從基層做起，擔任董事長不只促進內部未來勞資合作，對華航未來競爭力提升也有很大幫助，「我們有非常好的互動經驗，在綜合考量下，我推薦他來接任董事長」。

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