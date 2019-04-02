控賴清德找阿扁助選違反選罷法 謝龍介今提告

2019-04-02 10:35

〔記者黃捷／台北報導〕台南市議員、國民黨台南市黨部主委謝龍介，在上月立委補選小輸民進黨對手郭國文3千多票，謝認為賴清德找阿扁當「超級助選員」，選完後立馬提特赦，兩人涉嫌私下交易，違反選舉罷免法，今早至台北地檢署提告，表示要捍衛台灣民主價值。

謝龍介表示，這次補選大家都看到「扁哥」公然跟賴清德交換條件，讓阿扁公開助選，選完馬上露出馬腳，對外提應該要馬上特赦阿扁，因此控告他們違反選罷法。

謝龍介接著用流利台語說，希望阿扁好手好腳，應該要來出庭當面講清楚，「男孩子不要這樣龜龜縮縮」，當過總統的人不要做龜兒子，敢幫人家助選就要敢面對，出來面對台灣民主法治，台灣民主法治被人踐踏，「我們沒有任何本錢跟世界說我們的驕傲」。

此外，謝龍介還另告發台中監獄典獄長邱鴻基，指控他明知阿扁違反保外就醫的作業要點，有責任提報法務部撤銷保外就醫，卻毫無作為，明顯圖利陳水扁。

對於選舉結果，謝龍介表示「我們承認失敗」，不管對手用什麼奧步助選，輸了就接受，不會提告當選無效，但要捍衛民主法治的正義跟價值，個人失敗「君子報仇三年不晚」，輸了就是輸了，但輸的過程有人破壞台灣選舉，我們必須站出來。

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