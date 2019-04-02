共機挑釁KMT惦惦vs蘇揆掃把說 網：滿腦子想怎用芭樂上戰場？

2019-04-02 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架殲11上月31日越過台灣海峽中線挑釁，我方則增派多架戰機緊急升空攔截，雙方對峙10多分鐘。國民黨回應「不樂見兩岸關係日趨緊張」，但未譴責中國。臉書粉專「不禮貌鄉民團」今將藍營說法，對比行政院長蘇貞昌日前捍衛國家決心的「掃把說」，質疑「這種政黨說他們以後會保護台灣你敢信？」

「不禮貌鄉民團」稍早貼出一張圖，上頭寫著蘇貞昌說若中共打過來，就算只剩一支掃把，他也會上戰場，「國民黨罵他『挑釁中國』、「挑起戰爭』」；然而這兩天中國開戰機越過海峽中線，「國民黨對中國卻一句狠話也說不出口」。

圖中文末顯示，「這種政黨說他們以後會保護台灣你敢信？」「不禮貌鄉民團」也指「看不起每個會投給國民黨的人」。

底下網友直呼，「國民黨平常在那裡屁說捍衛中華民國；但只要共產黨官員或共機一來，連屁都不敢放一聲」、「早就不相信了」、「他們有說要保護台灣嗎？」「我笑了」、「照他們解讀掃把的方式，那韓國瑜其實是想用芭樂丟飛機」、「滿腦子是在想怎用拔辣上戰場嗎？」

針對「滿腦子想芭樂」一哽，源自於昨天高雄市長韓國瑜在議會備詢後，被媒體問到共機越過台海中線的想法，他回應「其實我現在滿腦子，都在想芭樂怎麼銷售耶」。

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