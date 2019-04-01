民進黨總統初選 卓榮泰：有人醞釀以其他方式決定候選人

2019-04-01 21:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選現正進入協調期，但傳出有有地方黨部主委串連召開臨時全國黨代表，企圖延長初選或改變選制。民進黨主席卓榮泰今接受節目訪問時表示，他知道黨內「有在醞釀一些作為」，想用除了協調、民調之外的方式決定候選人，但站在黨中央立場一定要堅持黨務的中立。他希望趕快完成4月12日以前的協調，不要動到「比較特意的規定」，來改變或是影響結果，否則可能會有另外的爭議會出現。

卓榮泰今接受「鄭知道了」節目訪問。對於主持人詢問，黨內總統初選的憂慮及對抗是否升高？卓榮泰回應，「我知道在醞釀當中」，因為隨著時間的逼近，大家情緒上的表現出來，是有在醞釀一些作為，「除了民調之外，有沒有其他方式可以來決定（候選人）」，但是他在黨中央一定要堅持黨務的中立。

主持人詢問，傳出5位地方黨部主委正在串連要開臨時全代會，是否真有此事？卓榮泰說，之前有一些團體來拜訪黨中央時提出這樣的規定，這個規定也確實是存在於民進黨章內，亦即有5個地方黨部的決議，可以要求中執會召開臨時全代會。

卓榮泰說，即使總統初選的四個階段及民調完成後，還是要送到全國黨代表大會做決定。全國黨代表大會當中，還有大家所知的「霸王條款」，可以否決候選人，這絕對不是選舉的「換柱」，是本來就有這樣的規定，「但我們不輕易去用到這個，也從來沒有用過」。這個規定出來後，就是過去國民黨那段歷史（指2016總統大選國民黨「換柱」事件）。

卓榮泰接著說，「現在我知道大家有在醞釀這個事情」，但他現在都不去考慮這些事，他只希望趕快完成4月12日以前的協調，不要去動到這些大家認為比較特意的規定，來改變或是影響整個的結果，否則可能會有另一個爭議出現。

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