韓幕僚黃文財空降高雄輪船董事長 網批：酬庸就是酬庸

2019-04-01 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕有臉書粉絲專頁爆料，高雄市長韓國瑜的競選幕僚黃文財，過去並沒有任官也沒有交通相關背景，不過現在卻「空降」市屬公營高雄輪船公司董事長。該粉專直批，「酬庸就是酬庸」。

臉書粉專「只是堵藍」表示，時代力量高雄議員林于凱昨（31）舉發，韓國瑜市府團隊中有人從記者聯絡僱員「五級跳」成為主任秘書，「這不稀奇」。「只是堵藍」指黃文財，「又一個記者，從北農時代跟著韓導到輔選結束，從競選幕僚無官職也無從政，更沒有交通相關背景，直接升任成市屬公營高雄輪船公司董事長！」

該粉專批評，董事長屬簡任第12職等本俸1級，「別跟我說這樣叫合理，酬庸就是酬庸」，該粉質專質疑，韓國瑜選前宣稱「專業、熱忱跟清廉」的用人標準，「現在還能經得起檢驗嗎？」

黃文財過去曾任職《新新聞》總編輯。前高市議長、現任議員康裕成今在議會上質疑韓國瑜用人問題，韓國瑜則強調一切合乎法律規定，並稱許兩位當事人的經歷，其中輪船公司董事長黃文財還是當年北區五專狀元。

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