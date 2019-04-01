又來！中國3軍機今飛經宮古海峽 日軍機升空攔截監控

2019-04-01 17:55

〔記者羅添斌／台北報導〕中國2架殲11戰機昨天穿越台海中線對台挑釁，引發區域內國家關切，中國今天又派出3架軍機，從台灣防空識別區北方的東海空域，經宮古海峽到西太平洋空域演訓，日本也緊急出動軍機升空攔截監控；軍方官員今天指出，對於中國軍機今天動向及日方的處置，我軍方都有全程掌握。

根據日本防衛省今天下午公佈訊息指出，中國今天派出1架運9型電偵機，以及2架轟6K型轟炸機，編隊從東海飛越宮古海峽，並在琉球群島南方的西太平洋空域進行演訓，其中，運9型電偵偵機更是在該處空域不斷繞圈飛行，之後才與轟6K轟炸機循原路線返回原基地。

日本防衛省並且派出戰鬥機緊急升空攔截監控。

我軍方官員今天對此表示，中國在3月30日曾派出包括4架轟6K在內的7架軍機，穿越宮古海峽到西太平洋地區演訓，中國並在3月28日派出3艘軍艦前往西太平洋地區，軍方研判中國軍機軍艦應是在西太平洋地區展開海空聯合演練。

官員說，對於共軍機艦連日來的演訓活動，以及日方處置作為，我軍方都有全程的掌握，國軍有能力因應，請國人放心。

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