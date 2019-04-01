中國將打下台灣？顏擇雅：比較可能因攻台失利而政權崩潰

2019-04-01 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架殲11戰機今晨越過台灣海峽中線挑釁，與我國IDF戰機僵持10數分鐘。對此，知名翻譯家顏擇雅在臉書上表示，這種事將來可能變常態，但只要台灣自我防衛意識足夠，中國30年內都不可能強攻下台灣，反而是中國因為「攻台失利」而「政權崩潰」的可能性較高。

台灣知名翻譯、出版家顏擇雅今（1）日傍晚於臉書貼文說道：「中國戰機越過海峽中線，這種事將來可能變常態。」她說，很多人誤以為中國只要繼續強化軍事，中國遲早會以武力成功奪台。

然而在看過美國學者伊斯頓（Ian Easton）2017年出版的《中共攻台大解密》（The Chinese Invasion Threat）後，發現台灣海峽以及中央山脈等多山的環境，是台灣太好的天險，到處都可以架設受掩護的飛彈發射器。這種渾然天成的防禦地形，「是中國花幾百億軍費也改變不了的事實，是老天爺給台灣的賞賜」。

最後她提到《外交政策》期刊（Foreign Policy）去年9月的一篇文章〈台灣能戰勝中國〉（Taiwan Can Win a War With China），內容詳細的分析了台灣何以能戰勝中國。

顏擇雅強調，她不是外交軍事專家，她只是轉述軍事專家的看法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/