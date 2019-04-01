韓國瑜回嗆陳明通：吃香喝辣、能撈就撈才像禽獸

2019-04-01 17:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕陸委會主委陳明通今天的「豬狗禽獸」說，瞬間惹毛高雄市長韓國瑜，他下午面對媒體詢問時有備而來，回嗆陳明通「書讀到狗的肚子裡」嗎？痛罵根本是「知識拿來維護官位」、「昧著良心講話」。

高雄市長韓國瑜前陣子率團訪問港、澳、深、廈，簽下不少採購意向書和訂單，但也引發許多爭議與質疑；陸委會主委陳明通今接受廣播節目訪問時，形容這是只會「顧肚子」、連「拜佛祖」的信仰與精神生活都不要，並說出重話，「如果我們人只為了生活，吃得飽就好，那跟豬狗禽獸有什麼差別」，被認為是暗批韓國瑜。

韓國瑜今下午反嗆，一個政治人物、政黨、得到人民選票，手上得到權力，不一心一意為人民打拚，「這政黨或政治人物自己吃香喝辣，能撈就撈、能貪就貪，這才像禽獸」。

韓國瑜：陳明通的書讀到狗肚子裡嗎？

韓國瑜繼續追罵：「民進黨執政這3年，台灣人民日子過得怎麼樣？莫忘世上苦人多，民進黨根本沒幫台灣人民過好日子，陳明通堂堂陸委會主委，你說只顧肚子、不管其他是禽獸，陳明通服務的政權是甚麼政權？陳明通應該面對」。

他感慨，兩岸關係這麼低盪，國際處境這麼困難，勞工、軍公教、企業家、農漁民，每個行業都在哀號，「陳明通眼睛瞎了嗎？講禽獸不如是什麼意思？你幫甚麼樣政黨服務」？

韓國瑜還說：「我們在拚經濟，卻講這麼惡毒的話世甚麼意思，書是讀到狗的肚子裡嗎？」他痛批，陳明通是「把知識拿來維護官位、昧著良心講話嗎」？

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