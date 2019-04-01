宜蘭綠營基層連署「蔡賴配」 親民黨議員讚聲：說的是心裡話

2019-04-01 16:42

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨黨內總統初選，前行政院長賴清德挑戰總統蔡英文，宜蘭地方基層民代憂心黨內分裂，昨多名縣議員、鄉代會主席展開連署，還有親民黨籍縣議員陳傑麟到場「讚聲」，盼民進黨中央促成「蔡賴配」，贏得明年總統大選。

民進黨總統初選開跑，黨內基層民代近日展開連署，包含鄉鎮代表會代表、主席、縣議員以及全國代表等28人簽下連署書，希望以基層力量，讓黨中央促成「蔡賴配」。

連署召集人之一、縣議員劉添梧直言，蔡英文在民進黨最艱苦的時候擔任黨主席，不僅讓黨再起，還贏得總統大選，改革做很多，雖然有人不滿意，但蔡是名有氣魄的總統。

他認為，賴清德則當過國代、立委、市長，民意滿意度高，兩人同組競選，才是最佳組合，發揮1加1大於2效果。

至於公開力挺「蔡賴配」，是否宣示初選要「選邊站」，劉添梧則強調，蔡是現任總統，3年來堅守崗位改革、力抗中國的統戰，若蔡英文、賴清德合力競選，就沒有選邊站問題。

不過，宜蘭縣議會民進黨團有11名議員，但目前簽下連署書者僅劉添梧、吳宏謀、林麗、謝燦輝等4人；特別的是，無黨籍縣議員楊順木、孫湯玉蕙以及親民黨籍縣議員陳傑麟也加入連署行列。

陳傑麟坦言，台灣是主權獨立國家，本就應該由台灣人做主，在原住民部落，也有許多人希望「蔡賴配」，帶領台灣走出一條活路；他受訪時還強調，「我說的都是心裡話。」

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