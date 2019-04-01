如何反攻大陸？「只是堵藍」PO老照片 網友建議用性愛摩天輪

2019-04-01 16:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕今天愚人節，「只是堵藍」粉絲專頁貼出老照片，4、50年代的標語，3面木牌上寫著「一年準備二年反攻、三年掃蕩五年成功、殺朱拔毛反攻大陸」，立刻引起網友留言熱議，諷刺「反攻成反舔」、「用性愛摩天輪」、「MOU的一種」，網友們還互道「愚人節快樂」。

如何反攻大陸，網友留言建議用「性愛摩天輪」、「用芭樂？」「當年洗腦像吸毒」，也有網友嘲諷反攻大陸和反清復明一樣，都是口號，也有人抱怨「被騙了半世紀，還要騙到何時？」、「準備了七十年，然後投降土匪共殘黨」。

一張歷史照片一po立刻引發迴響，林姓網友表示，以前喊最大聲的那些人，現在都親共、舔共，喊著簽和平協議，質疑那些喊著蔣經國總統最親民愛民，卻忘了他和父親是多麼反共、恨共、仇共，質疑這些人「怎麼還有臉見您們的蔣公和經國先生」？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/