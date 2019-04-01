中國軍機挑釁 民進黨：國際社會麻煩製造者

2019-04-01 15:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對中國解放軍軍機昨日越過台灣海峽中線挑釁的行為，民進黨發言人李問今表示，昨日中國軍機穿越台海中線的嚴重行為，再次顯露出中國不斷以武力威脅台的真實面目。中國軍機主動挑釁的舉動，不僅衝擊台海關係，更是嚴重破壞印太地區的區域穩定與和平。呼籲國內應不分朝野齊聲譴責中國作為國際社會的麻煩製造者。

李問指出，中國以軍機穿越台海中線對台灣進行挑釁，拉高武嚇的態勢，在在證實中國所說的善意是假的、惠台是假的、和平是假的；中國帶來的威脅是真的、恐嚇是真的、犯台是真的。中國根本就是在玩弄軟硬兩面手法，欺騙台灣人民跟國際社會。

李問表示，中國軍機越界挑釁行為，戳破國民黨想簽署投降式和平協議的假象，也證實是國民黨一廂情願的幻想。請問國民黨跟台灣人民說清楚講明白，對於中國戰機穿越台海中線的態度是什麼？你們是否要跟台灣人民站在一起同聲譴責？還是繼續站在中國那邊，幫助恐嚇脅迫台灣人民？

李問表示，中國軍機越界挑釁行為，根本上更是在挑戰台灣的民主制度，一方面透過國民黨人士唱和經濟統戰，到中聯辦為一國兩制背書，及拋出投降式和平協議等文攻，一方面也不斷升高的軍事威脅，對台灣進行武嚇，這是在測試台灣民主的底線。如果台灣人默不作聲、不透過民主方式表達對中國的拒絕，中國就會再進一步近逼壓縮台灣自由社會與民主政治的運作空間。呼籲台灣人民應抱持高度警覺，並用對民主生活的選擇與堅持，來表達不接受、不容忍中國的武力侵略，與「溫水煮青蛙」式的文化、政治及經濟侵略。

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