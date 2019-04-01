台南立委新增一席激戰可期 市議員林燕祝宣布參選

2019-04-01 13:07

〔記者蔡文居／台南報導〕2020台立委選舉，台南將新增一席，目前民進黨有3人競逐初選，國民黨迄無人選表態，藍營基層力拱永康區出身的市議員林燕祝參選，經過長考，林燕祝今天受訪表示，她決定投入立委選舉，為國民黨搶攻台南第一席立委。

林燕祝連任3屆台南市議員，深耕基層，這次議員選舉在永康區更拿下第一高票，被藍營視為強棒人選。

林燕祝表示，基層一直希望她參選，但國民黨目前還沒確定初選辦法，她原本希望中央推派人選來參選，但迄無人選，基層一再催促她參選，甚至撂話她如不參選，下次不再支持她，讓她左右為難，經過長考，決定出馬一戰，為國民黨搶下第一席立委，她預計本月底前即會設置競選看板，投入參選。

國民黨市議會黨團書記長蔡育輝表示，林燕祝是國民黨的強棒人選，在永康、新市紮根很深，本身又是新化的女兒，而新選區包括永康、新市和新化3區，從這次市長和立委補選來看，藍綠雙方得票數可說五五波，林燕祝大有可為。

至於，民進黨部分，該立委選區目前有市議員林宜瑾、蔡旺詮及前立委李俊毅競逐，3人也都是一時之選。未來出線者，將可能會對上林燕祝，屆時競爭之激烈可期。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/