大言不慚！共機越中線挑釁 中媒嗆可能巡航台灣上空

2019-04-01 10:35

〔記者呂伊萱／綜合報導〕中國昨派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，對台挑釁。中國官媒《環球網》昨天深夜發布社評，持續恫嚇說，如果美台「恣意行事」，解放軍還可能將台灣上空劃入巡航範圍，直接宣示主權。

中國軍事威逼台灣，繼前天派出7架軍機穿越宮古海峽，到西太平洋區域進行海空聯合演訓後，昨天更派出兩架殲11型戰鬥機越過海峽中線，對台採取直接挑釁行動，我方除在空偵巡的IDF戰機應對監控，軍方並緊急增派多架F16戰機升空攔截，並全程掌控中國軍機動向。

中國官媒《環球網》昨天深夜發布社評說，中國官方雖然尚未證實戰機越過海峽中線一事，但未來這會否成為常態，「將取決於台灣和美國方面今後的表現」。《環時》恫嚇說，如果台灣當局和美方的挑釁變本加厲，中國海空軍很可能徹底不再理會所謂「中線」，將整個台灣海峽作為解放軍的行動區域，且根據形勢變化，不排除會有更進一步的行動。

《環時》說，如果美台「恣意行事」，解放軍還可能「將台灣島上的空域劃入巡航範圍」，用更加直接的方式宣示國家對台灣的主權，以抵消美方與台灣「對台獨的進一步宣揚和縱容」。《環時》說，是否要讓台海局勢的緊張不斷攀升，「球在美台方面的腳下」。

《環時》威脅說，美台都要有清醒的認識，「台海問題的終極主導權已經在中國大陸一方」，不在美國軍隊的手裡，更不在民進黨及其當局一邊。《環時》稱，中國一直奉行兩岸和平統一的政策，「在軍事上相對克制」，但是有一手主牌，「美台休要迫使大陸把它們一張一張打出來」。

《環時》稱，軍機飛越「中線」只是一個輕微的動作，希望台海緊張不會螺旋式升級，和平發展的主旋律仍在兩岸間持續奏響，「但這不取決於我們一方，美台需要真正懂得悠著點」。

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