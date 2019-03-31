獨家》4架中國軍機今越過海峽中線挑釁 我軍機緊急升空攔截

2019-03-31 18:45

〔記者羅添斌／台北報導〕權威人士今天透露，中國以軍事威逼台灣，今天更派出4架戰鬥機越過海峽中線，對台採取直接挑釁行動，我軍方緊急派出多架軍機升空攔截，並且全程掌控中國軍機動向，直到中國軍機返回海峽中線以西，以及回到其基地為止。

權威人士說，中國軍機過去罕有越過海峽中線的舉動，大多在海峽中線以西的空域進行巡弋或是演訓，過去曾有中國軍機為了避開不良天候，或是動作太大，偶有擦邊進入中線以東的空域的情形，但都很快就回到中線以西。

進我方空域飛行 長達10餘分鐘

但根據權威人士透露，中國軍方今天派出4架殲11型戰機，在今天中午對台進行極度的挑釁行動，先是來回逼近台海中線，後來更是穿越中線，進入中線以東的我方空域飛行，時間長達10餘分鐘之久，顯示這已是有計畫的挑釁行動，絕非偶發行為。

軍方官員今晚則說，對於共軍此次的挑釁行為，我方有全程掌握及因應，在共機靠近中線時，我方就已有在空軍機進行攔截示警，共機越界進入中線以東空域時，我方也緊急加派軍機升空攔截，防空飛彈陣地接令待命。

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