母親的話放心中…賴清德回老家吐真情

2019-03-31 15:57

〔記者林欣漢／新北報導〕前行政院長賴清德今天下午回到萬里老家舉辦簽書會，賴致詞時提到小時候母親曾提到，勞保年資中斷無法領到曾在礦工的十多年年資年金，他在立委任內隨即推動修法，讓勞工退休更有保障，賴清德強調：「若有機會為國家服務，會把農、漁民等基層勞工的甘苦放在心裡，改善基層的生活，讓大家過更好的日子。」

賴清德表示，他在勞工家庭長大，萬里很多礦工、農民及漁民，生活都很辛苦，不過大家都對未來充滿希望，更加打拚，這從金山萬里的農特產品蕃薯就看得出來，所謂「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」，再怎麼辛苦也要奮鬥下去，這就是民主的精神及意義，也是台灣精神。

賴清德說，這次出來參選，不是為了個人，是為了台灣，現在台灣的處境很艱難，國際局勢變化很快，特別是中共國家主席習近平提出「習五點」，九二共識沒有一中共表的空間，就是一國兩制，這幾百年來我們在台灣這塊土地上成長，都希望自己能當家作主，處境艱難但我們精神很堅定，跟蕃薯一樣，雖然辛苦但總是希望下一代能更好。

賴清德提到，小時候曾聽母親說，過去曾在礦工工作過10多年，後來改去做手工，因為中間年資有中斷，所以無法延續，礦工的年資不算數，「當時我還在讀書，還不了解但有放在心裡，」後來進入立法院後，了解到這個問題很大，隨即推動修法，他是勞工家庭出身，一定會來改善農、漁民基層勞工的生活，讓大家過更好的日子。

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