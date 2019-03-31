全台中正路有多少條？促轉會9月底前調查「乎你知」

2019-03-31 13:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為釐清台灣究竟有多少條馬路叫做「中正路」，行政院促轉會正委外進行「威權時代路名沿革調查」，調查全國威權路名的歷史沿革，預計將於今年9月底執行完畢。

「促進轉型正義條例」規定，為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性，及記取侵害人權事件的歷史教訓，出現於公共建築或場所，紀念、緬懷威權統治者的象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置。

據了解，國民黨政府在戒嚴時期為紀念前總統蔣中正，慣以「中正」兩字作為路名，「中正路」遍布全國各地，「中正路口」的用詞更深植民眾家園及生活。

屏東市最著名的椰林大道名為「中正路」，不僅展現出濃濃南國風情，也反映市區最主要幹道，用來紀念最偉大領袖的威權命名方式。此外，新北市新莊區、苗栗後龍鎮、澎湖馬公市等地都有一條中正路。

促轉會委員表示，目前全台灣有多少條中正路，促轉會內沒有這樣的統計數字，去年所進行的兩蔣紀念物清查主要針對全台公共空間的兩蔣銅像，未調查關於「中正路」的數量，所以這次招標委外要進行「全國公共空間與威權統治相關街路名稱之沿革與統計調查」。

委員指出，過去公部門沒有威權統治時期相關街路名的研究調查，大家只知有很多條中正路，卻不知道實際數量，更不清楚各地中正路的由來及命名經過，透過調查可掌握面貌。

此外，國防部長嚴德發日前於立法院在答詢指出，國防部所轄三軍各營區中，室內外蔣介石銅像共有152座。陸軍航特部602旅龍翔營區昨日開放參觀，營區內一尊大型蔣介石銅像「持帽柱拐」設置於正中央，吸引參觀民眾目光。

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