傻眼！NCC開罰中天 韓粉竟問：緯來每天播NBA要罰多少

2019-03-31 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕《中天新聞台》因報導特定人物比例過高及新聞不實，日前遭國家通訊傳播委員會（NCC）開罰100萬元。沒想到有韓粉為了力挺中天，竟問說「緯來體育台每天播放NBA球賽，那該開罰多少？」意外釣出緯來小編留言，他們不只播NBA，也還有播其他球賽！

臉書粉專「奶雞寶貝」28日貼出一張韓粉在「韓國瑜後援會」發文的截圖，該韓粉表示，「《跪求解答》中天新聞一天到晚播韓國瑜，要開罰100萬，那緯來體育台天天播NBA球賽，要開罰多少啊？XDDDDDDD」。

「奶雞寶貝」對此嘲諷，「真4（是）個好問題」，臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」也轉貼該篇文章，同樣諷刺的說「囊道（難道）緯來體育台不用負責嗎？」網友見狀也酸說「這種腦袋難怪要排擠台大政大」、「我祝福她有一天能找到腦袋」、「緯來登記為體育台。妳韓天台登記為宗教台就不罰啊」、「YOYO台每天都播卡通請開罰謝謝」、「你的邏輯怎麼了？走失了嗎？」。

但有人認為這可能是反串留言，「肯腦濕的人生相談室」對此回應，「他不是⋯你去看他的塗鴉牆，是真心愛韓導的基督徒」。有趣的是，這篇文章也意外釣到「緯來體育台官方粉絲團」的小編留言回應該名韓粉的問題，小編強調「我們除了播NBA還有日本職棒、澳洲職籃、中華職棒...。」並貼出2個哭笑不得圖案，似乎認為韓粉的問題讓人無言。

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