盧秀燕說自己「百年難得又普通」 網笑：百年難得的國文不好

2019-03-30 18:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕受邀到亞洲大學演講，謙虛表示自己是「百年難得一見的普通人才」，但網友對百年難得又普通的用語感到不解，有人笑稱「百年難得選出來的副市長」、「市長胸無半點墨就是這樣，自以為幽默，卻很難笑」，甚至大酸「百年難得騙票唬爛奇才」。

盧秀燕以「累積失敗 邁向成功」為題分享自身經驗，並與聽眾交流對談。盧秀燕說，大學畢業時，放棄參加高普考當公務人員，進入華視擔任記者、主播，年薪百萬，也得過電視金鐘獎。因緣際會下接受國民黨徵召參選省議員，投入一個不確定的未來。

盧秀燕分享在最年輕的時候連公務人員的工作與主播百萬年薪工作都放棄了，當時大家都覺得她「頭殼壞了」。但她謙虛地表示自己是「百年難得一見的普通人才」，勤能補拙，就會達到事半功倍，只要努力就能邁向成功之路。網友將這段新聞轉至討論版分享。

不過，許多網友卻對「百年難得一見的普通人才」這句「箴言」感到疑惑，有人說「她應該是百年難得的國文程度不好：百年難得VS普通根本是反義詞」、「百年難得一見的普通人才 這世界上有好幾十億人吧」、「既然難得一見 是在普通什麼」。

還有不忘空汙問題的網友也大酸「百年難得一見的空氣市長」、「百年難得一見，存在感跟谷關空氣一樣的市長」、「百年難得一見的買空氣的高智商人才」、「草包靠詐騙也能當市長 很勵志的故事」，對於盧市長的自謙之說完全不買單。

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