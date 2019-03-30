民進黨議員連署結束初選協調 籲黨提早整隊推最強組合「蔡賴配」

2019-03-30 16:52

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選進行中，新北市議員張志豪、台北市議員阮昭雄、高雄市議員林智鴻等基層民代發起連署，希望蔡英文總統、前行政院長賴清德應該透過協調結束初選，並組成「蔡賴配」的競選組合，團結黨內、團結台灣，同心面對2020這一場硬仗。

這份連署指出，稍早，陳建仁副總統發表了一則公開信，提到向蔡總統報告，希望在明年將階段性任務告一段落。陳副總統的決定，是為了延續民進黨的執政，確保台灣的主權生存，並持續社會經濟的轉型工程。陳副總統也呼籲，民進黨必須全體一心團結起來，給蔡總統力量，形成最強的組合。

連署強調，感佩陳副總統的奉獻精神。面對排山倒海的國民黨勢力，以及空前的統戰威脅，民進黨和本土派已然沒有分裂的本錢。「我們是一群基層的民意代表，2018年地方選舉的失敗，讓中國步步進逼。習近平進而推出一國兩制台灣方案，正是看到本土政權民進黨的選舉失利，認為能藉機圖謀台灣。」

幸好蔡總統高聲拒絕一國兩制跟九二共識，重新凝聚堅持台灣價值的跨黨派人士。並向國際展現台灣人的意志，爭取包含美國、歐盟官員的跨國聲援。

攤開民進黨歷年總統大選，只要是黨內競爭到底，從未有過勝選的紀錄。諸多民調並顯示，無論蔡英文或賴清德，單獨面對國民黨都沒有足夠勝選的把握。距離明年大選僅有10個月，唯有提早整隊的民進黨，面對來勢洶洶的國民黨，才有勝選的可能。

連署主張，蔡英文及賴清德應透過初選平台，清楚及坦然地向公眾講明彼此理念，展現民進黨之所以有別於國民黨的民主價值。但我們呼籲，雙方應該透過協調結束初選，並組成蔡賴配的競選組合，團結黨內、團結台灣，同心面對2020這一場硬仗。

發起連署的議員之一，張志豪受訪表示，這並不是一個聯盟的性質，而是許多地方公職希望能反映基層支持者心聲，所以比較倉促，目前台北市的連署比較快，希望能夠推出最強組合「蔡賴配」。目前連署仍在進行當中，高雄是由市議員林智鴻負責，台中為市議員江肇國，台北市是阮昭雄和吳沛憶，到下週一前會與成員們討論，是否將連署送黨中央或在網路上公佈；第一波以六都議員為主，也擴及代全國黨代表。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/